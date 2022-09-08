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Кыргызстанцы пострадали в ДТП в Челябинской области

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- Анастасия Карелина
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Министерство иностранных дел Кыргызской Республики дало пояснения в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в Челябинской области России.

7 сентября на трассе М-5 под городом Златоустом Челябинской области легковая автомашина марки "Рено Логан" под управлением гражданина Кыргызской Республики К.Ш. выехала на встречную полосу, в результате чего столкнулась с большегрузом марки "Вольво".

В легковой автомашине находились шесть человек, все члены одной семьи - родители и четверо детей. Все являются гражданами Кыргызстана. Супруга и дети водителя легковушки К.Ш. прибыли авиарейсом из Оша в Уфу. К.Ш. встретил семью в аэропорту Уфы. На указанной автомашине семья следовала Нижневартовск (ХМАО - Югра).

Пострадавшие в результате ДТП кыргызстанцы в карете "Скорой помощи" были доставлены в Городскую клиническую больницу города Златоуста.

7 сентября в 15 часов по местному времени дочери К.Ш. - З.Р. (12 лет) была проведена операция. Состояние девочки оценивается как тяжелое. Состояние других членов семьи удовлетворительное, они в настоящее время находятся в отделении травматологии вышеуказанной больницы. Данное происшествие находится на контроле Генконсульства. Поддерживается связь с работниками больницы, сотрудниками ГИБДД и самими пострадавшими кыргызстанцами.


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URL: https://www.vb.kg/422235
Теги:
ДТП, Россия, соотечественники
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