Названы психологические последствия COVID-19

Психологические последствия COVID-19 назвал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. По словам специалиста, это могут быть затяжные тревожные расстройства, депрессивные эпизоды, невротические нарушения и личностные деформации.

"Клиническая картина развивается в течение периода от 30 дней до шести месяцев после заболевания и сопровождается множеством внутриличностных и межличностных конфликтов, переосмыслением или утратой смысла жизни, крушением устоявшихся идеалов и неверием в успешное будущее, иными словами - той или иной степенью экзистенциального кризиса", - объяснил он.

Он уточнил, что нередко переболевшие люди страдают нарушением мышления, снижением скорости и ухудшением памяти.

Данные последствия можно скорректировать при помощи медикаментозной терапии, прописанной врачом, умеренными физическими нагрузками и поездкой на отдых. По словам Долгова, помогают восстановлению упражнения на развитие интеллекта. Это может быть решение кроссвордов и головоломок, заучивание стихов и изучение иностранных языков.

"При эмоциональных нарушениях (депрессии, апатии, прокрастинации и всем прочем, перечисленным в начале поста) исключительно велика роль психотерапии. Методы могут быть различны - гипноз, телесно-ориентированный подход, когнитивно-поведенческая терапия и многое другое", - объяснил он.