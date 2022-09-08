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Для сотрудников учебного центра СИН провели семинар

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- Жан Алиев
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Пресс-служба ГСИН сообщает, что для сотрудников учебного центра Службы исполнения наказаний, которое возглавляет доктор исторических наук полковник Болот Абдрахманов, эксперты программного офиса ОБСЕ в Бишкеке провели двухдневный тренинг.

В одном из отелей на побережье Иссык-Куля состоялся семинар по теме: "Особенности психолого-педагогической подготовки кадров для УИС (уголовно-исполнительной системы) в контексте современных вызовов". Тренером выступила известный правовед и психолог Айсулу Токомбаева.

В числе основных вопросов, которые изучали участники, были гуманизация УИС, особенности учебных занятий при подготовке кадров на должности младшего начальствующего и офицерского состава, профессиограмма сотрудников УИС, формирование у них коммуникативных компетенций, невербальные средства общения, изучение психотипа людей.

Были и весьма специфические темы, с учетом того, где и с кем приходится взаимодействовать сотрудникам УИС. Например, психология толпы и массовых беспорядков. Ведь лагерные восстания или масштабные бунты в изоляторах – это одно из самых страшных и жестоких по своему характеру явлений. Поэтому так важно не допустить их, научиться стратегии ведения переговоров с зачинщиками и мятежниками.

Другая животрепещущая тема – феномен профессионального выгорания и эмоциональной деформации в деятельности работников УИС. По сути, они всю свою жизнь, как и осужденные, проводят в местах лишения свободы. Разве что не по приговору суда, а по долгу службы. Как при этом сохранить душевные силы, преодолевать ментальные проблемы, выработать стрессоустойчивость? Это и многое другое крайне актуально для пенитенциарной системы КР в целом.


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URL: https://www.vb.kg/422239
Теги:
ГСИН, колонии, Кыргызстан
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