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Ученые изучили влияние соцсетей на психическое здоровье

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В ходе эксперимента ученые набрали 642 добровольца, распределив их в четыре группы и наблюдая за ними четыре недели. Исследователи из Рурского университета Бохума изучили влияние сокращения времени в социальных сетях на психическое здоровье, сообщает Lenta.ru.

В первой группе были люди, сократившие свое пребывание в социальных сетях на 30 минут в день.

Во второй группе увеличили количество физической активности на 30 минут в день. Третьей группе дали те же условия, что в первой и второй, но попросили сократить использование социальных сетей. Четвертая группа была контрольной.

Оказалось, что наибольшее ментальное благополучие испытывали участники из третьей группы: у них повысилась общая удовлетворенность жизнью и сократились симптомы депрессии. Такой эффект сохранился даже спустя шесть месяцев после окончания испытаний.


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URL: https://www.vb.kg/422240
Теги:
Интернет, социальные сети, мировые новости
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