На МКФ в Бусане покажут также кыргызский фильм "Краски меланхолии"

Фильм Караша Жанышова "Краски меланхолии" будет показан на 27-м Международном кинофестивале в Бусане (27th BUSAN International Film Festival). Об этом сообщает департамент кинематографии.

Лента Караша Жанышова будет бороться за призы в конкурсе азиатских короткометражных фильмов.

Игровая картина была создана на базе кинокомпании "Тазар" при поддержке департамента кинематографии в 2021 году. Сценарий написал Темир Бирназаров.

Герой фильма Байзак переезжает из села в город, чтобы работать. Он постоянно навещает односельчанку Мээрим, в которую влюблен. Мээрим занимается проституцией, и их встречи проходят не так, как хотелось бы Байзаку. Спустя какое-то время Мээрим пропадает, но Байзак не теряет надежды и продолжает ее искать.

Напомним, что для участия в престижном МКФ также отобраны новый фильм Айбека Дайырбекова "Запах полыни" и новая лента Таалайбека Кулмендеева "Продается дом". Их премьерные показы состоятся в программе "Окно в мир кино Азии".

МКФ в Бусане пройдет с 5 по 14 октября.