Вы отдаете 470 граммов крови. Вам вручают гематоген, сникерс и сок. Такой вот "бартер жизни", важность которого невозможно переоценить. Особенно сейчас, когда в Республиканском центре крови дефицит всех групп и резусов сразу!

Все так просто. Полчаса времени занимает процедура сдачи крови. Но эти минуты вашего времени спасут кому–то жизнь.

Сейчас в Республиканском центре крови нет очередей. И донорской крови остро не хватает - здесь все группы теперь стали редкими. Врачи, обследующие доноров, спрашивают, почему же так редко те приходят сдавать кровь. Объясняют, что это не только безопасно, но и полезно для организма. Бонус - бесплатный развернутый анализ крови и обследование у терапевта.

…Во дворе Центра крови на лавочках сидят родственники тяжелобольных детей и взрослых. Они вглядываются в лица приходящих - возможно, кто–то из них сейчас оставит здесь чуть меньше половины литра крови именно той группы и резуса, который так нужен их близким. Увы, приходится ждать по несколько дней. И нет более мучительного ожидания.

Донорская кровь - это всегда спасение жизни. Ведь переливают ее только в критических ситуациях. Беда может случиться с каждым - ДТП, бытовые травмы с внутренним кровотечением, манифестации лейкозов, тысячи других несчастных случаев, когда счет идет на минуты. И так важно, чтобы эта спасительная кровь была.

Стать донором может здоровый человек, не болевший гепатитами, бруцеллезом, малярией, сифилисом и ВИЧ. Для этого необходимо приехать в Республиканский центр крови с паспортом (ID) или водительским удостоверением. Накануне сдачи крови нельзя есть жирную и молочную пищу, употреблять алкоголь. Адрес Республиканского центра крови: Проспект Чингиза Айтматова, 60.