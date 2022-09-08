Отходы из канализации пансионата стекали в озеро. Возбуждено уголовное дело

Канализация пансионата "Л.Б." не соответствует экологическим требованиям. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Прокуратурой Иссык-Кульского района проведена проверка по опубликованной в социальных сетях публикации под заголовком "Стоки канализации пансионата сливаются в озеро Иссык-Куль". В ходе проверки установлено, что очистные сооружения пансионата "Л.Б." функционируют в нарушение требований экологических, санитарных норм и правил.

По результатам проверки по данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 298 ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ") УК Кыргызской Республики. ОВД Иссык-Кульского района проводится расследование.