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Отходы из канализации пансионата стекали в озеро. Возбуждено уголовное дело

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- Анастасия Карелина
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Канализация пансионата "Л.Б." не соответствует экологическим требованиям. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Прокуратурой Иссык-Кульского района проведена проверка по опубликованной в социальных сетях публикации под заголовком "Стоки канализации пансионата сливаются в озеро Иссык-Куль". В ходе проверки установлено, что очистные сооружения пансионата "Л.Б." функционируют в нарушение требований экологических, санитарных норм и правил.

По результатам проверки по данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 298 ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ") УК Кыргызской Республики. ОВД Иссык-Кульского района проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/422250
Теги:
Генеральная прокуратура, экология, Иссык-Куль
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