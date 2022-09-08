Налоговые услуги в ЦОП Бишкека можно получить за считанное время

Граждане и предприниматели могут получить налоговые услуги в Центре обслуживания предпринимателей по городу Бишкеку за считанное время, тогда как в налоговых органах на местах на это может уйти до трех дней. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В данном центре обслуживают граждан и предпринимателей, зарегистрированных в налоговых органах столицы.

За 9 месяцев в ЦОП Бишкека оказал 116 тысяч 784 услуги в сфере налогообложения и 38 тысяч 899 других государственных услуг.

Налоговую регистрацию прошли 8 тысяч 751 налогоплательщик, перерегистрацию – 1 205, учетную регистрацию – 118, де-регистрацию – 22 тысячи 695 субъектов.

Еще 5 тысяч 612 налогоплательщиков получили справки о налоговой регистрации, 4 тысячи 501 налогоплательщик – справку о неимении задолженности по налогам и страховым взносам.

На осуществление экономической деятельности выданы патенты 6315 субъектам, а 5840 субъектов поменяли свой налоговый режим.

Кроме этого, 8107 налогоплательщиков получили доступ к "Личному кабинету" на сайте ГНС, 11 тысяч 840 стали обладателями облачной электронной подписи (продукт Инфокома).

Разъяснения в сфере налогового законодательства получили 33 тысячи 953 налогоплательщика.

Центр обслуживания предпринимателей, где созданы все условия, чтобы предприниматели столицы смогли оперативно и в полном объеме получить государственные услуги и консультации, работает в Бишкеке с 25 ноября 2021 года.

Помимо Налоговой службы, в ЦОП свои услуги оказывают 9 государственных органов и ряд государственных организаций, а также расположены филиалы банков.

ЦОП – это место, где предприниматели могут получить все виды консультаций и целый комплекс государственных и иных услуг. В том числе пройти процедуру регистрации, перерегистрации, прекращения деятельности, представить отчеты, получить справки, лицензии и разрешения, консультации и другие услуги.

Центр обслуживает предпринимателей независимо от места регистрации в районном налоговом органе города.

Центра расположен по адресу: проспект Жибек Жолу, 381 (пересекает улица Ибраимова).