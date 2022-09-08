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Разыскивается 28-летняя жительница Джалал-Абада Динара Каримова

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- Назгуль Абдыразакова
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Разыскивается 28-летняя Каримова Динара Мырзамамитовна, жительница села Сакалды Ноокенского района Джалал-Абадской области. Она вышла из дома 19 августа текущего года около 12 часов и не вернулась.

Приметы:

Рост 160-165 сантиметров, волосы короткие, черные.

В день пропажи был одета: в белую рубашку с голубыми цветами, красные туфли.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей Динаре Каримовой, милиция региона просит сообщить об этом по следующим номерам: 102, 0(3734)5-05-44, 0(755)66-62-88.


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URL: https://www.vb.kg/422254
Теги:
Джалал-Абадская область, розыск, пропавшие без вести
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