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Иностранца обманули больше чем на полтора миллиона сомов

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- Ольга Новгородцева
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30-летняя Зарина К., жительница Чуйской области, с высшим образованием, несудимая, занималась предпринимательством. А именно – была генеральным директором некоего ОсОО.

Встретившись с двумя своими знакомыми, К. рассказала им, что, кроме прочего, гоняет в Кыргызстан на продажу хорошие заграничные машины. Показала фотографии дорогих автомобилей, которые якобы находятся в республике, но ждут растаможки: на это нужны немалые деньги, которых у нее в данный момент нет. Намекнула знакомым, что хорошо бы найти спонсоров.

Спонсоров нашли. Точнее – спонсора, иностранного гражданина. Встретившись с ним в одном из кафе, Зарина К. тоже показала потенциальному спонсору фотографии машин, документы на них и заключила с ним договор. Два договора. По одному К. обязуется в течение 15 календарных дней предоставить клиенту дорогую якобы свежепригнанную машину. По другому договору К. берет у иностранца взаймы 35 тысяч долларов.

Клиент вместо денег передает К. свою машину – внедорожник 2008 года выпуска – и сверху 3 с половиной тысячи долларов.

К., недолго думая, продает чужой автомобиль за 10 тысяч долларов, вырученными деньгами распоряжается по собственному усмотрению, а иностранный гражданин в итоге остается ни с чем… Если не считать убытка в сумме 1 606 550 сомов.

Иссык-Атинский районный суд приговорил Зарину К. к лишению свободы сроком на пять лет и штрафу в размере 700 расчетных показателей (70 тысяч сомов). Кроме того, с осужденной взыскан материальный ущерб в пользу потерпевшего иностранца.

Чуйский областной суд отсрочил осужденной отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

В августе 2022 года Верховный суд эти решения изменил, исключив из приговора штраф в 700 расчетных показателей. В остальном два предыдущих приговора остались без изменений.


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URL: https://www.vb.kg/422255
Теги:
мошенничество, Чуйская область, автомобили
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