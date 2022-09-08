В Германии растет недовольство антироссийскими санкциями

Немецкий политик, лидер левой парламентской группы Амира Мохамед Али: "Мы критикуем то, что санкции затрагивают в основном российское население и наносят больший ущерб Германии, Европе и глобальному Югу, чем тому, о ком, собственно, и следует говорить, – Путину. Мы также заметили, что поставки древесины в странах глобального Юга, к сожалению, продолжают страдать от европейских санкций, потому что они не в состоянии идти в ногу с мировым рынком. И здесь, в Германии, существует угроза дальнейшего резкого повышения цен, что также скажется на поставках. Этого нельзя допустить, коллеги. Поэтому мы требуем от федерального правительства, чтобы было сделано все возможное для начала мирных переговоров. Эта война должна закончиться как можно скорее. Во-вторых, вы должны вступить в переговоры с Россией о газе, чтобы гарантировать поставки. Народ справедливо ожидает этого. Я цитирую ваши слова, господин Шольц, вы сказали, что санкции не должны ударить по Европе сильнее, чем по России. Поэтому, пожалуйста, действуйте".

То, что антироссийские санкции "высекут" в первую очередь европейских союзников США, – прогнозировалось сразу, как только о них зашла речь. Может быть, европейцы заручились обещанием Вашингтона, что под давлением Штатов и европейской общественности Россия быстро сдаст свои позиции. Но, как говорится, не тут-то было.

Недовольство текущей ситуацией вылилось в то, что последнее антироссийское заявление по ситуации на Украине поддержали менее трети государств-членов ООН (всего 58 из 193 стран). Текст заявления 24 августа зачитал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке постпред Украины Сергей Кислица. В нем содержится критика действий России и призывы к немедленному прекращению огня. Среди подписантов: США, страны ЕС, Турция, Канада, Австралия и др. Кыргызстана, что ожидаемо, в списке "осуждающих действия России" нет. И это не в первый раз, когда представители республики не стали прогибаться под давлением западной группировки, а встали на защиту национальных интересов, в т.ч. в формате развития и дальнейшего укрепления взаимоотношений с Россией. Так, Кыргызстан голосовал против приостановки участия России в Совете по правам человека (СПЧ). Во время голосования по резолюции, осуждающей действия России на Украине, Кыргызстан и еще 34 государства воздержались от голосования.

Более того, в августе Reuters написали, что страны Запада перестали предлагать новые санкции против России в ООН из-за опасения отсутствия поддержки со стороны других государств: "В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы".

Но если западники начинают отказываться от поддержания антироссийских санкций из-за того самого петуха, который кое-куда клюнул, то партнеры России в принципе не поддерживали и не поддерживают антироссийскую кампанию в ООН. Это не отвечает их национальным интересам.

Кыргызстан в числе этих государств. Несмотря на давление западного лобби, в т.ч. в рядах кыргызстанских политиков "новой формации", взращенных на госдеповской ниве, президент Садыр Жапаров отстаивает стабильную линию по защите национальных интересов. Сохранение суверенитета, территориальная, экономическая и национальная безопасность, поддержание политической стабильности и национального согласия – огромную роль в этом всем на протяжении всех лет независимости Кыргызстана играла Россия. Это одно из самых ярких проявлений стратегического партнерства, о котором даже мечтать не могут западные контакты Кыргызстана. Ведь в основе связи с Россией лежат по-настоящему родственные, культурные и исторические связи двух государств.

Поддержка России в Кыргызстане идет не только на государственном, но и на народном уровне. Так, в марте в городах Ош и Бишкек прошли митинги в поддержку Российской Федерации. Среди лозунгов были: "Изоляция России – удар по Кыргызстану", "Киргизия – не западная колония", "Нет ненависти и вражде", "Россия – наш стратегический партнер".

Не стоит забывать, что границы Кыргызстана являются в т.ч. и внешними границами ЕАЭС и ОДКБ.

Справка: Кыргызстан – союзник России по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), это союзничество подтверждается на практике. После начала российской СВО, на территории Кыргызской Республики уже прошли совместные учения ОДКБ "Кобальт – 2022", киргизские военные принимали участие в Армейских международных играх-2022 в России (АрМИ).

Россия на безвозмездной основе поставляет Кыргызстану военную технику. С 1993 года кыргызские военнослужащие обучаются в военных учебных заведениях России. Кроме того, российская авиабаза "Кант" в Кыргызстане является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ.

Министр обороны России Сергей Шойгу на августовской встрече с кыргызстанским коллегой Бактыбеком Бекболотовым заявил, что Россия и Кыргызстан основательно и без сбоев реализуют большую программу военного сотрудничества. "Думаю, что в наших с вами отношениях таких больших проблем нет. Как раз наоборот – есть большая, серьёзная программа, которая у нас утверждена до 2025 года. Она выполняется стабильно, основательно, без каких-либо сбоев и перемен. Это касается военного, военно-технического сотрудничества и наших личных отношений, безусловно", – сказал глава Минобороны России.

Ну а что касается украинского вопроса, о нем западные игроки стараются говорить все меньше и меньше. Значительный спад проукраинской активности произошел после презентации в августе доклада международной правозащитной организации Amnesty International (AI), в котором были отражены факты размещений боевой техники Вооружённых сил Украины в жилых районах страны, школах и больницах. После массовой медиакампании против организации, AI принесла извинения, но не отказалась от своих выводов. Доклад привлек внимание большой части иностранной аудитории (сотни статей, тысячи перепечаток в социальных сетях, тематические статьи в крупнейших СМИ мировых держав). Он дал объективную оценку действий украинских военных по отношению к мирному населению.

В докладе AI говорится, что в 22 из 29 школ на юго-востоке Украины, которые посетили сотрудники Amnesty International, размещались украинские военные либо военная техника и вооружение. Украинские власти и пропаганда объявили доклад "заказом Кремля", а сама AI подверглась информационным атакам и большой дискредитационной кампании со стороны западных медиа.

Минобороны России после начала СВО на Украине не менее 15 раз сообщало об использовании ВСУ гражданских объектов в военных целях и мирных жителей в качестве живого щита. Но только после публикации доклада Amnesty International проблема использования ВСУ "живого щита" получила большую мировую огласку.

Общей позиции по докладу AI не выработали даже западные страны. Защищать украинцев или заниматься миротворчеством в регионе – не в интересах США и их союзников. "Джаст э бизнес", как говорят американцы - антироссийский лагерь расценивает Украину только как поле боя против России и возможность заработать на поставках вооружений и гипотетическом доступе к природным ресурсам как Украины, так и самой России.

Особой критике из-за публикации доклада Amnesty International подверглась генеральный секретарь организации француженка Агнес Калламар, до недавнего времени работавшая специальным докладчиком ООН по вопросу внесудебных казней. Еще недавно западные СМИ рекламировали методы ее расследовании резонансных дел, в том числе и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Однако после того, как Калламар пожаловалась на атаки в социальных сетях из-за доклада AI и заявила в сторону недовольных публикацией доклада: "Это называется военной пропагандой, дезинформацией. Это не повлияет на нашу беспристрастность и не изменит факты", – против генсека Amnesty International все те же медиа объявили дискредитационную кампанию.

Вот такая избирательная "демократия" и "свобода слова". Которая, скорее всего, закончится также быстро, как сдуются антироссийские санкции.