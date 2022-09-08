Задержана пара, в августе укравшая лошадей с пастбища в Кара-Суу

Подозреваемые в краже лошадей с пастбища в Кара-Суу задержаны в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ОВД Московского района с заявлением обратился Б.А. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в августе этого года увели с пастбища в Кара-Суу трех лошадей.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Московского района. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 205 ("Кража") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОУР ОВД Московского района лица, совершившие данное преступление, были установлены. Ими оказались Ж.А., 1977 года рождения, и А.Ж., 1995 года рождения. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики они задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.