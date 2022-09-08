Садыр Жапаров принял министров внутренних дел государств-участников СНГ, прибывших в Чолпон-Ату для участия в заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Приветствуя гостей, президент отметил, что страны Содружества в век глобализации и технологического прогресса, четко понимая современные реалии, прикладывают необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия в евразийском пространстве. В этом контексте Министерство внутренних дел Кыргызской Республики обеспечивает решение поставленных в правоохранительной сфере задач.

"Министерством внутренних дел Кыргызстана за последнее время проведен ряд организационных и иных мероприятий, направленных на охрану правопорядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности населения, создание условий для мирной и стабильной жизни граждан. В рамках реформирования органов внутренних дел страны во всех регионах республики функционируют "передвижные приемные милиции", центры и пункты предоставления государственных услуг по принципу "Единого окна". Государство на постоянной основе работает над улучшением материального и социального положения сотрудников внутренних дел и в рамках этого в городе Оше завершено строительство 240-квартирного дома для сотрудников милиции. Завершается строительство нового здания войсковой части 707 Внутренних войск МВД", - сказал Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что в рамках реализации мер по цифровизации в настоящее время в общественных местах установлена 2 тысячи 141 видеокамера. Из них 200 видеокамер отслеживают криминогенную ситуацию в стране в онлайн-режиме через единый Центр оперативного управления. До конца года запланирована установка еще более 240 видеокамер. Также в текущем году создано отделение по информационно-техническому обеспечению и борьбы с преступлениями в сфере IT-технологий.

Вместе с тем Садыр Жапаров отметил, что потенциал Министерства внутренних дел страны позволяет в полной мере утверждать его готовность к современным вызовам и угрозам, обеспечить права, свободы и законные интересы граждан.

"Отрадно, что расширяется сотрудничество с зарубежными партнерами в многостороннем, двустороннем форматах, в том числе со странами СНГ", - подчеркнул глава государства.

Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что сегодняшнее совместное заседание является еще одним шагом, способствующим развитию взаимодействия в борьбе с преступностью. В деле обеспечения общей безопасности и стабильности не менее важным является продолжение взаимодействия органов внутренних дел Содружества по обмену информацией о готовящихся и совершенных преступлениях, содействия в розыске лиц, скрывающихся от уголовного преследования, а также проведения совместных учений, оперативно-розыскных и профилактических мероприятий.

В свою очередь участники встречи отметили, что заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ станет действенной мерой по укреплению взаимодействия между органами внутренних дел стран Содружества, в том числе по таким направлениям, как борьба с экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью, и другими. При этом они подчеркнули, что укрепление личных контактов между министерствами способствует оперативному решению вопросов и обмену опытом.

Участники встречи обменялись мнениями относительно мер дальнейшего проведения комплексных согласованных мероприятий по различным направлениям борьбы с преступностью.

Во встрече с главой государства приняли участие министр внутренних дел Кыргызстана Улан Ниязбеков, министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов, начальник полиции Армении Ваге Казарян, министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов, первый заместитель министра внутренних дел Таджикистана Абдурахмон Аламшозода, чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Кыргызской Республике Шадурды Мередов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов, директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ (БКБОП СНГ) Олег Коновалов.