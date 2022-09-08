Президент: Мигранты должны быть равны в трудовых правах с населением страны

Садыр Жапаров на встрече с министрами внутренних дел государств-участников СНГ отметил важность активизации сотрудничества в сфере трудовой миграции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Кыргызстана отметил важность активизации сотрудничества в сфере трудовой миграции как одного из приоритетных направлений взаимодействия. Глава государства подчеркнул, что для Кыргызстана важны вопросы, связанные с миграционной политикой, в частности обеспечение свободы пересечения внутренних границ Содружества.

Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что решение проблемы согласованного регулирования трудовой миграции состоит в предоставлении трудящимся-мигрантам равных с населением страны пребывания прав при приеме на работу и расторжении трудовых соглашений.

Президент отметил важность действовать солидарно, быть готовыми к любым внутренним и внешним факторам, а также вызовам и угрозам в целях сохранения стабильности и мира в наших государствах.

В рамках СНГ Совет министров внутренних дел является одним из важных и эффективно действующих механизмов в этой сфере.