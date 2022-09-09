Погода
$ 82.24 - 83.24
€ 82.42 - 83.42

Облачную подпись теперь можно получить в центрах образования ЦИК

184  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Облачную подпись теперь можно получить в центрах образования ЦИК. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

Между ГП "Инфоком" при МЦР и ЦИК заключен договор о предоставлении полномочий по выдаче электронной облачной подписи (ОЭП) с сентября 2022 года. Сотрудничество реализуется в рамках проекта "Центры гражданского и цифрового образования". Специалистами ГП "Инфоком" при МЦР проведено обучение сотрудников ЦИК по выдаче облачной электронной подписи.

Делегирование полномочий позволит расширить область выдачи ОЭП для населения, так как до этого времени их можно было получить только в Центрах обслуживания населения.

Выдача облачной подписи производится бесплатно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422274
Теги:
ЦИК, ЦОН, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  