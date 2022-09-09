Облачную подпись теперь можно получить в центрах образования ЦИК. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

Между ГП "Инфоком" при МЦР и ЦИК заключен договор о предоставлении полномочий по выдаче электронной облачной подписи (ОЭП) с сентября 2022 года. Сотрудничество реализуется в рамках проекта "Центры гражданского и цифрового образования". Специалистами ГП "Инфоком" при МЦР проведено обучение сотрудников ЦИК по выдаче облачной электронной подписи.

Делегирование полномочий позволит расширить область выдачи ОЭП для населения, так как до этого времени их можно было получить только в Центрах обслуживания населения.

Выдача облачной подписи производится бесплатно.