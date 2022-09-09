Вчера королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет, об этом сообщил Букингемский дворец на официальном сайте. Над дворцом приспущен флаг. В Великобритании объявлен национальный траур, который продлится 10 дней.

Теперь британский трон по закону перешел сыну королевы принцу Чарльзу. Ему 73 года. Он сможет выбрать в качестве тронного имени имя Карла III, Георга VII, Филиппа II или Артура I. Церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно, сообщила газета The Guardian.

Источник: Ведомости

Редакция vb.kg выражает британскому народу искренние соболезнования, в связи с кончиной королевы Елизаветы II.