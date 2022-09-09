Задержан груз с наркотическими средствами – "чарс" афганского происхождения

Пресечена деятельность международной наркогруппировки, занимающейся транспортировкой тяжелых наркотических средств – "чарс" афганского происхождения в особо крупном размере по маршруту "Таджикистан-Кыргызстан". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 8 сентября в процессе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Ошской области были задержаны жители Ошской и Джалал-Абадской областей, в том числе "О.Н.О." - член общественного объединения "Элдик палата" народного курултая против коррупции, "Ш.Т.А." и "Т.З.Ж." у которых были обнаружены и изъяты наркотические средства – "чарс" афганского происхождения общим весом 17 кг 192 гр.

Задержанные были водворены в ИВС.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников указанной наркогруппировки.