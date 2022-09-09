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Конституционный суд автоматизировал документооборот с другими госорганами

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- Назгуль Абдыразакова
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С 1 сентября Конституционный суд КР присоединился к автоматизированной системе электронного документооборота "Infodocs" для осуществления документооборота с другими государственными органами в цифровом формате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с 22 февраля 2017 года Конституционный суд уже использует свою внутреннюю систему электронного документооборота для ведения конституционного судопроизводства и оптимизации внутренних процессов.

Также сообщается, что планируется интегрировать внутреннюю систему электронного документооборота Конституционного суда КР с СЭД "Infodocs".


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URL: https://www.vb.kg/422285
Теги:
суд, Кыргызстан, Документ
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