Конституционный суд автоматизировал документооборот с другими госорганами

С 1 сентября Конституционный суд КР присоединился к автоматизированной системе электронного документооборота "Infodocs" для осуществления документооборота с другими государственными органами в цифровом формате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с 22 февраля 2017 года Конституционный суд уже использует свою внутреннюю систему электронного документооборота для ведения конституционного судопроизводства и оптимизации внутренних процессов.

Также сообщается, что планируется интегрировать внутреннюю систему электронного документооборота Конституционного суда КР с СЭД "Infodocs".