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В Бишкеке неизвестный украл велосипед с велопарковки школы-гимназии №70

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- Асия Канаева
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В столице неизвестный украл дорогой велосипед прямо с парковки, расположенной во двое школы-гимназии №70. Наглеца не испугали ни охранник, ни камеры видеонаблюдения.

В редакцию vb.kg обратился мужчина. Он рассказал, что у его дочери украли велосипед.

Кража случилась 7 сентября в 14 часов 42 минуты, когда шли уроки. Факт зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, что мужчина зашел в здание школы, о чем-то спросил охранника, затем вышел к велопарковке, перерезал толстенный трос с замком, сел на велосипед и уехал.

"Ребенок, конечно, в шоке, плачет. Купили велосипед всего месяц назад, а мечтала о нем дочь несколько лет, откладывала на его покупку все карманные деньги. Велосипед марки Panther, черного цвета с оранжевыми и белыми полосами", - пояснил отец девочки.

Заявление о краже написано и передано в Первомайский РОВД.


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URL: https://www.vb.kg/422286
Теги:
кража, школа, Бишкек
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