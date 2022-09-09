В Бишкеке неизвестный украл велосипед с велопарковки школы-гимназии №70

В столице неизвестный украл дорогой велосипед прямо с парковки, расположенной во двое школы-гимназии №70. Наглеца не испугали ни охранник, ни камеры видеонаблюдения.

В редакцию vb.kg обратился мужчина. Он рассказал, что у его дочери украли велосипед.

Кража случилась 7 сентября в 14 часов 42 минуты, когда шли уроки. Факт зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, что мужчина зашел в здание школы, о чем-то спросил охранника, затем вышел к велопарковке, перерезал толстенный трос с замком, сел на велосипед и уехал.

"Ребенок, конечно, в шоке, плачет. Купили велосипед всего месяц назад, а мечтала о нем дочь несколько лет, откладывала на его покупку все карманные деньги. Велосипед марки Panther, черного цвета с оранжевыми и белыми полосами", - пояснил отец девочки.

Заявление о краже написано и передано в Первомайский РОВД.