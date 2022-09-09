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Сотрудник милиции Жумабек уулу Султан переплыл озеро Иссык-Куль

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудник милиции Жумабек уулу Султан переплыл озеро Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, сотрудник милиции запланировал 50 км. заплыв на озере Иссык-Куль, в честь празднования Дня Независимости Кыргызстана.

30 августа он начал заплыв из города Чолпон – Аты до села Бостери и обратно.

"На обратном заплыве начался сильный ветер, что замедлил взятый темп 1770 метров за 1 час, но, не смотря на это, он смог переплыть указанный маршрут за 8 часов 33 минуты. После чего не давая организму большую нагрузку на велосипеде проехал еще 50 км. дорогу из Чолпон-Аты до села Чон-Сары-Ой и обратно" - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/422287
Теги:
Иссык-Кульская область, плавание, милиция, МВД
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