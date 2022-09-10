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Прими участие в международной акции "Литературный диктант"!

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- Анастасия Карелина
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29 сентября пройдет ежегодная международная просветительская акция "Литературный диктант". Принять в ней участие могут и кыргызстанцы. Об этом сообщает Русский дом в Бишкеке.

Диктант инициирован Мурманской областной научной библиотекой. Участникам предлагают проверить свои знания о русской классической и современной литературе.

В Кыргызстане диктант пройдет на площадках школ и вузов республики, а также в Русских домах в Бишкеке и Оше.

Подробная информация о времени и регистрации появится позже.

Узнать подробности и зарегистрировать свою площадку можно на сайте ЛитДиктант.рф.


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URL: https://www.vb.kg/422292
Теги:
литература, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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