Прими участие в международной акции "Литературный диктант"!

29 сентября пройдет ежегодная международная просветительская акция "Литературный диктант". Принять в ней участие могут и кыргызстанцы. Об этом сообщает Русский дом в Бишкеке.

Диктант инициирован Мурманской областной научной библиотекой. Участникам предлагают проверить свои знания о русской классической и современной литературе.

В Кыргызстане диктант пройдет на площадках школ и вузов республики, а также в Русских домах в Бишкеке и Оше.

Подробная информация о времени и регистрации появится позже.

Узнать подробности и зарегистрировать свою площадку можно на сайте ЛитДиктант.рф.