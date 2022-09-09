Сегодня будет временно ограничен пропуск на КПП "Чон-Капка-автодорожный"

Сегодня, 9 сентября, в связи с обновлением технической базы Единой системы учета внешней миграции (ЕСУВМ) в период с 19 часов до 21 часа в пункте пропуска "Чон-Капка-автодорожный" будет временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ.

Другие пункты пропуска, расположенные на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, функционируют в штатном режиме.

На кыргызско-казахстанском участке государственной границы расположены следующие пункты пропуска:

в Таласской области: "Чон-Капка-автодорожный"; в Чуйской области: "Чалдыбар-автодорожный", "Ак-Жол-автодорожный", "Ак-Тилек-автодорожный", "Кен-Булун-автодорожный", "Токмок-автодорожный"; в Иссык-Кульской области: "Каркыра-автодорожный".

Пограничная служба ГКНБ просит граждан, пересекающих госграницу, планировать маршруты движения заранее.