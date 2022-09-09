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Сегодня будет временно ограничен пропуск на КПП "Чон-Капка-автодорожный"

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 9 сентября, в связи с обновлением технической базы Единой системы учета внешней миграции (ЕСУВМ) в период с 19 часов до 21 часа в пункте пропуска "Чон-Капка-автодорожный" будет временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ.

Другие пункты пропуска, расположенные на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, функционируют в штатном режиме.

На кыргызско-казахстанском участке государственной границы расположены следующие пункты пропуска:

  1. в Таласской области: "Чон-Капка-автодорожный";
  2. в Чуйской области: "Чалдыбар-автодорожный", "Ак-Жол-автодорожный", "Ак-Тилек-автодорожный", "Кен-Булун-автодорожный", "Токмок-автодорожный";
  3. в Иссык-Кульской области: "Каркыра-автодорожный".

Пограничная служба ГКНБ просит граждан, пересекающих госграницу, планировать маршруты движения заранее.


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URL: https://www.vb.kg/422295
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница
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