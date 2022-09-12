Текебаев провел переговоры о трудоустройстве граждан Кыргызстана в Германии

Посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев встретился с директором Департамента Европейской и международной политики занятости и социальной политики Федерального министерства труда и социальных вопросов Германии Карстеном Штендером. В ходе встречи были обсуждены вопросы трудоустройства квалифицированных кадров из Кыргызстана в Германии.

Посол ОмурбекТекебаев отметил важность системного и долгосрочного сотрудничества по организованному трудоустройству и сообщил, что в этих целях в ближайшее время в г.Бишкек планируется подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР и Федеральным агентством занятости ФРГ.

Карстен Штендер сообщил об усилиях Федерального министерства труда и социальных вопросов ФРГ по привлечению кадров из других стран в Германию и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Кыргызстаном по вопросам трудоустройства квалифицированных кадров в Германии.