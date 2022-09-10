Предотвращен незаконный ввоз в КР пластиковых труб, риса и винограда

Пограничники управления ПС ГКНБ по Баткенской области пресекли несколько попыток незаконного провоза на территорию нашей республики контрабандных грузов. Об этом сообщает Управление информации и коммуникации Пограничной службы ГКНБ.

На выезде из анклава Сох (РУз) пограничники Баткенского погранотряда задержали автомашину марки "Hyundai-Porter" под управлением гражданина Кыргызской Республики М.А., 1993 года рождения. В машине находились пластиковые канализационные трубы. Документы на груз отсутствовали.

В местности Сада Лейлекского района пограничники Лейлекского погранотряда задержали гражданина Кыргызской Республики К.А., 1989 года рождения. На автомашине марки "Hyundai-Porter" мужчина пытался нелегально провезти из Таджикистана в Кыргызстан для дальнейшей реализации две тонны риса.

Позже в этой же местности пограничники задержали и гражданина Б.З., 1997 года рождения. В автомашине марки "Опель-Зафира" он пытался незаконного провезти из Таджикистана в Кыргызстан более 350 килограммов винограда.

Во всех случаях после оформления соответствующих документов задержанные водители, автомашины и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.