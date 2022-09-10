Сегодня Карла III официально объявят королем Великобритании

Карла III официально провозгласят королем Великобритании сегодня, 10 сентября, в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Об этом сообщает Independent.

73-летний Чарльз, принц Уэльский стал новым королем Великобритании. После смерти Елизаветы II в заявлении Букингемского дворца он уже представлен соответствующим титулом. Как объявила премьер-министр Лиз Трасс, он взял имя Карл III.

Карл будет официально провозглашен королем на историческом Совете по присоединению. Обычно он проходит в Сент-Джеймсском дворце в течение 24 часов после смерти государя. Королем Чарльз стал автоматически после смерти своей матери - королевы Елизаветы II, но по традиции его ждет еще формальная церемония возведения на престол.

Как пишет Би-би-си, провозглашение Карла королем будет происходить перед Советом по престолонаследованию, в который входят члены Тайного совета монарха. В церемонии могут участвовать более 700 человек, но с учетом того, что о смерти Елизаветы II стало известно слишком внезапно и совсем недавно, реальное число участников может быть гораздо меньше.

А вот коронация вряд ли состоится в ближайшие месяцы, так как эта церемония требует тщательного планирования. Коронация самой Елизаветы II состоялась лишь через 16 месяцев после того, как ей перешел британский престол. Она стала монархом в феврале 1952 года, а корону получила в июне 1953 года.

Напомним, что Королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал в четверг, 8 сентября. Похороны ожидаются в Вестминстерском аббатстве через десять дней после кончины, то есть 18 сентября. В стране объявлен десятидневный траур.