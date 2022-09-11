Корейские ученые придумали умные татуировки для мониторинга здоровья

В Корейском институте передовой науки и технологий (KAIST) в городе Тэджон к юго-западу от Сеула придумали наночернила, с помощью которых можно сделать на коже татуировку для контроля показателей здоровья. Об этом пишет Reuters.

Новые чернила состоят из жидкого металла на основе галлия и углеродных нанотрубок. Благодаря этому татуировка превращается в биоэлектрод и может проводить электричество, взаимодействовать с электроникой и служить датчиком сердцебиения или уровня сахара в крови.

Чтобы снять показания, тату нужно подключить к электронному гаджету - у нее нет собственного источника энергии и памяти. В дальнейшем ученые хотят добавить к татуировке чип. Тогда тело сможет напрямую общаться с внешними устройствами.