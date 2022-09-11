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Корейские ученые придумали умные татуировки для мониторинга здоровья

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- Асия Канаева
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В Корейском институте передовой науки и технологий (KAIST) в городе Тэджон к юго-западу от Сеула придумали наночернила, с помощью которых можно сделать на коже татуировку для контроля показателей здоровья. Об этом пишет Reuters.

Новые чернила состоят из жидкого металла на основе галлия и углеродных нанотрубок. Благодаря этому татуировка превращается в биоэлектрод и может проводить электричество, взаимодействовать с электроникой и служить датчиком сердцебиения или уровня сахара в крови.

Чтобы снять показания, тату нужно подключить к электронному гаджету - у нее нет собственного источника энергии и памяти. В дальнейшем ученые хотят добавить к татуировке чип. Тогда тело сможет напрямую общаться с внешними устройствами.


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URL: https://www.vb.kg/422307
Теги:
Южная Корея, наука, в мире
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