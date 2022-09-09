В Бишкеке состоялся Кыргызско-Российский ИТ-форум

Сегодня состоялся Кыргызско-Российский ИТ-форум. Об этом сообщает пресс-служба МЦР. По ее данным, в работе форума приняли участие заместитель министра цифрового развития Индира Шаршенова, заместитель Министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова, министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган, ректор КРСУ им. Б.Н. Ельцина Владимир Нифадьев и другие.

"Министерство цифрового развития Кыргызстана выступает в качестве соорганизатора Кыргызско-Российского ИТ-форума. Мы надеемся, что данный ИТ-форум пройдет результативно. ИТ отрасль – это динамично развивающая отрасль, за которой мы не успеваем. Только совместными усилиями, совмещая наши возможности и реалии мы можем достичь больших результативных успехов. Также, объединив наши усилия мы сможем преодолеть барьеры", - сказала в своей вступительной речи И.Шаршенова.

В рамках форума состоялась церемония подписания двусторонних соглашений между государственным предприятием "Инфоком" при Министерстве цифрового развития КР и Кыргызско-Российским Славянским университетом им. Б.Н. Ельцина о сотрудничестве по развитию образовательных программ.