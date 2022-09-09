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Глава МИД оставил запись в книге соболезнований в память Елизаветы II

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев оставил запись в книге соболезнований в память о Королеве Елизавете II. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Жээнбек Кулубаев посетил посольство Великобритании в Кыргызстане и почтил память Королевы Елизаветы II, оставив запись в книге соболезнований.

"Выражаю самые искренние соболезнования в связи с кончиной Ее Величества Королевы Елизаветы Второй.

Беззаветное служение Родине, народу и его интересам, самоотверженная борьба за благополучие Великобритании были одними из многих отличительных черт этой выдающейся личности планетарного масштаба.

Королева Елизавета II всегда будет служить примером преданности государственным интересам Великобритании и заботы о своем народе.", - отметил Жээнбек Кулубаев.

Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в КР Чарльз Гарретт поблагодарил Жээнбека Кулубаева за внимание и визит посольства для выражения соболезнований.


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URL: https://www.vb.kg/422313
Теги:
Великобритания, Кыргызстан, МИД
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