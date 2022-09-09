Как игровой автомат принес игроку из Швеции приз размером 214 000€?

Крупным призом игрока из Швеции одарил слот Book of Atem WowPot, был сорван куш в размере 214 000€. Об этой новости рассказал провайдер Soft2Bet. Счастливчик не стал раскрывать свою личность, пожелав остаться анонимным. В ближайшее время онлайн-казино оформит вывод средств клиенту.

Что стоит знать об аппарате?

Слот, принесший крупный приз клиенту из Швеции, создан студией All41 Studios. Эстонский девелопер работал над продуктом совместно со специалистами Microgaming. Релиз состоялся в 2020 году.

Автомат обладает высоким качеством графики. Максимальная выплата составляет 5 000 кредитов. Отдача равна 93,5%, волатильность – средняя. Игровое поле включает 5 барабанов, 3 ряда символов.

Аппарат создан и с использованием популярной механики "книжки". Однако отличается от аналогичных продуктов наличием большого количества бонусных функций. Именно они помогли счастливчику из Швеции стать богаче на 214 000€. В слот интегрировано:

10 фриспинов; скаттер; вайлд; расширяющиеся символы; бонусное колесо.

Главным преимуществом выступает поддержка четырех джекпотов:

WowPot! - 2 000 000€; Major - 50 000€; Минор - 100€; Мини - 10,00€.

Сумма стартовых призов увеличивается постепенно, с каждой ставкой игрока. Получить дополнительные деньги можно при активации бонусного раунда – колеса Фортуны. Нужно вращать его, чтобы узнать о сумме выплаты.

Аппарат Book of Atem нельзя назвать самым популярным в линейке Microgaming. Наибольшим спросом пользуется легендарный Mega Moolah. Однако одарить шестизначными призовыми может любой слот. Главное условие – удача, которая должна быть на стороне игрока.

Интервью главы отдела страновых менеджеров Soft2Bet

Питер Кристиан Ноер прокомментировал выигрыш клиента. Он отметил, что безумно рад за человека, которому удалось получить крупную сумму при минимальных вложениях. Новость, несомненно, сделает автомат, одаривший шестизначным призом, популярнее, а онлайн-казино привлечет больше посетителей.

Ноер отметил, что шанс сорвать джекпот есть у каждого, если игроки в казино научатся соблюдать правила игры в игровые автоматы. Компания Soft2Bet старается обеспечить максимально безопасную среду для клиентов по всему миру. Сотрудничает только с надежными провайдерами, выпускающими интересный контент, позволяющий получать выигрыши разных размеров.

Обладатель джекпота не стал давать интервью. Он захотел остаться неизвестным, чтобы впоследствии в тишине потратить деньги, разделив радость с близкими людьми.