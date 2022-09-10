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В Баткенской области начнут строить жилье для аренды и выкупа

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- Анастасия Карелина
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Открытому акционерному обществу "Государственная Ипотечная Компания" рекомендовано направить 200 миллионов сомов из средств уставного капитала на инвестирование строительства жилья в приграничных районах Баткенской области для предоставления в аренду по механизму последующего выкупа. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Данное решение принято в целях реализации статей 4, 14 Закона Кыргызской Республики "О статусе Баткенской области".

Одновременно утверждены условия предоставления в аренду жилья по механизму последующего выкупа для жителей приграничных территорий Баткенской области.

В принятом решении совету по развитию Баткенской области поручено определить населенные пункты, нуждающиеся в увеличении жилищного фонда, и утвердить список жителей приграничного района Баткенской области претендующих на получение в аренду жилья по механизму последующего выкупа.


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URL: https://www.vb.kg/422316
Теги:
Баткенская область, строительство, Кабинет министров
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