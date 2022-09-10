Строительство мусороперерабатывающего завода начнется в конце сентября

Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров и депутаты Жогорку Кенеша провели выездное совещание на свалочном полигоне. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Во время встречи обсуждалось строительство мусороперерабатывающего завода и рекультивация существующей свалки. Градоначальник ответил на интересующие депутатов вопросы, отметив, что вопрос с полигоном нужно решать кардинально и в комплексе.

Мэр сообщил, что к строительству завода муниципалитет приступит к концу сентября. Завершится строительство в течение полутора-двух лет.

Ранее муниципалитет подписал меморандумы с несколькими международными компаниями, которые изъявили желание помочь в решении данного вопроса. В данный момент мэрия столицы изучает полученные предложения и занимается разработкой технико-экономического обоснования.