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Строительство мусороперерабатывающего завода начнется в конце сентября

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- Анастасия Карелина
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Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров и депутаты Жогорку Кенеша провели выездное совещание на свалочном полигоне. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Во время встречи обсуждалось строительство мусороперерабатывающего завода и рекультивация существующей свалки. Градоначальник ответил на интересующие депутатов вопросы, отметив, что вопрос с полигоном нужно решать кардинально и в комплексе.

Мэр сообщил, что к строительству завода муниципалитет приступит к концу сентября. Завершится строительство в течение полутора-двух лет.

Ранее муниципалитет подписал меморандумы с несколькими международными компаниями, которые изъявили желание помочь в решении данного вопроса. В данный момент мэрия столицы изучает полученные предложения и занимается разработкой технико-экономического обоснования.


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URL: https://www.vb.kg/422317
Теги:
мусор, мэр, свалка, мэрия
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