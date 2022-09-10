Штормовое предупреждение!

МЧС Кыргызстана распространило срочное уведомление. 11 и 12 сентября на территории Кыргызстана резко изменится погода, во многих регионах будут идти дожди, в отдельных районах - сильные, в высокогорных районах, возможен, снег.

12-13 сентября в КР - резкое снижение температуры воздуха. В Чуйской долине в ночное время от 7 до 12 градусов, в дневное время - 20-25 градусов. В Таласской долине ночью от 2 до 7 градусов, днем - 17-22 градуса. В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях в ночное время от 12 до 17 градусов, в дневное время - 23-28 градусов, в горных районах ночью - 1-6 градусов, днем - 11-16 градусов, в высокогорье в ночное время от 0 до -5 градусов, в дневное - от 4 до 9 градусов.

В эти дни в Иссык-Кульской котловине ночью - 4-9 градусов, днем - 18-23 градуса. В Нарынской области ночью - 2-7 градусов, днем от 17 до 22 градусов.

Ветер западный до 4-9 метров в секунду, а в некоторых местах - до 15-20 метров в секунду.

МЧС предупреждает, что такая неустойчивая погода затрудняет работу автомобильных, энергетических и коммунальных служб, а также выпас скота.