Садыр Жапаров в соцсети сообщил о повышении пенсий

Сегодня президент Кыргызстана опубликовал пост на своей странице в соцсети Facebook, в котором сообщил о повышении пенсий кыргызстанцам с 1 октября.

"Уважаемые кыргызстанцы!

По моему поручению кабинет министров страны повысил пенсии с 1 октября 2022 года. На сегодняшний день по всей стране насчитывается порядка 735 тысяч пенсионеров. Ежегодно на выплату пенсий для них предусматривается 70 миллиардов сомов.

Теперь же ежегодно на эти цели мы будем выделять из республиканского бюджета 90 миллиардов сомов.

В ранние годы повышение пенсий всегда проводилось в среднем на 200-300 сомов.

Сейчас же мы приняли решение одномоментно поднять пенсии по всей стране в среднем от 1700 до 3400 сомов.

Мы знаем, что это далеко не идеальная цифра. Но исходя из сегодняшних возможностей бюджета, мы делаем все для улучшения жизнедеятельности наших граждан.

Социальная политика государства и далее будет направлена на повышение качества жизни и повышение благосостояния кыргызстанцев", - написал глава государства.