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Акылбек Жапаров проинспектировал ход работ на месторождении Кара-Кече

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- Анастасия Карелина
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Председатель кабинета министров в ходе рабочей поездки в Нарынскую область посетил участок "Центральный" буроугольного месторождения Кара-Кече, разрабатываемый государственным предприятием "Кыргызкомур" при Министерстве энергетики Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров проинспектировал ход производственных работ, провел рабочее совещание и дал ряд поручений руководству государственного предприятия "Кыргызкомур", профильных государственных и местных органов власти.

"Подготовка к предстоящему отопительному периоду должна быть безукоризненной. Согласно утвержденному плану, предприятию "Кыргызкомур" необходимо заготовить и добыть 2 677,0 тысяч тонн угля. Поэтому производственные работы должны вестись в полном объеме, а поставки угля идти бесперебойно. Кроме того, важно обеспечить соблюдение техники безопасности на карьере, не допускать несчастных случаев в результате отвалов. В этом плане изучите опыт предприятия "Кумтор". Мы готовы предоставить средства на закупку соответствующих датчиков слежения", - сказал Акылбек Жапаров.

Глава кабмина также дал поручение предоставить уголь жителям Джумгальского района по себестоимости.

С 1 августа начата отгрузка угля для населения, бюджетным учреждениям, а также на ТЭЦ Бишкека. В сутки предприятие отгружает порядка 5,5 тысячи тонн угля.


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URL: https://www.vb.kg/422329
Теги:
Акылбек Жапаров, Нарынская область, уголь, кабмин
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