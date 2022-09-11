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Утвержден план мероприятий между министерствами культуры КР и Узбекистана

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- Анастасия Карелина
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Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Чынгыз Эсенгул уулу встретился с заместителем министра культуры Республики Узбекистан Муроджоном Маджидовым. Об этом сообщила пресс-служба МКИСиМП КР.

Чынгыз Эсенгул уулу встретился с Муроджоном Маджидовым в рамках XXXVII заседания Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ, проходящем в Нур-Султане.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере культуры, а также предстоящие Дни культуры Кыргызстана в Узбекистане в ноябре 2022 года.

Кроме того, Чынгыз Эсенгул уулу представил план мероприятий на 2022-2023 годы по реализации Соглашения между министерствами культуры Кыргызстана и Узбекистана, согласно которому стороны должны обменяться специалистами в области археологии, музейного дела, реставрации и охраны памятников. Маджидов в свою очередь информировал об отведении указанных направлений в ведение Министерства туризма Узбекистана, он также отметил, что озвученный вопрос будет доведен до сведения соответствующего ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/422332
Теги:
Узбекистан, культура, Кыргызстан
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