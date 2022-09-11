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12 сентября в некоторых районах Бишкека не будет света

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- Анастасия Карелина
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12 сентября в некоторых районах Бишкека возможны перерывы в электроснабжении. Перечень участков техобслуживания назвало Чуйское предприятие электрических сетей.

Восточный район электросетей:

  1. 4 микрорайон, ж/д №32 с 9 часов 30 минут до 17 часов.
  2. 6 микрорайон, ж/д. №25-27,38-40 с 9 часов 30 минут до 18 часов.
  3. ж/м Ак-Тилек-2 с 9 часов 30 минут до 18 часов.
  4. ж/м Каинда (ул. Элебесова - пер. Дорожный) с 9 часов 30 минут до 18 часов.

Западный район электросетей:

  1. ул. Панфилова, ж/д.№2 с 9 до 17 часов.
  2. отрезки ул. Турусбекова, Шевченко, Пушкина с 9 до 17 часов.
  3. ул. Малдыбаева, Жаманбаева с 9 до 17 часов.
  4. отрезки ул. Челюскина, Гагарина, Матыева, Р.Люксембург, пер.Баррикадный, Иркутский, Верхний с 9 до 17 часов.
  5. ж/м Ак-Орго (ул. Ахунбаева, Курманжан-Датка, Акмоор, Гагарина, Кырк-Кыз, Огуз-Ата, Ашар) с 9 до 18 часов.

Северный район электросетей:

  1. ж/м Ак-Тилек, Ак-Тилек-2 (ул. Арычная, пер. Коллективный-2, Коллективный-3) с 9 до 18 часов.
  2. с. Нижняя Ала-Арча (ул.Новая, Тихая, Панфилова, Чагая, пер.Средний) с 9 до 18 часов.
  3. с. Маевка (ул. Ала-Арчинская, Арычная, Больничная, Восточная, Виноградная, Веселая, Молодой Гвардии, Саадаева, Сельская, Совхозная, Тулебердиева, Школьная, Южная, пер.Больничный) с 9 до 17 часов.

Чуйское предприятие электрических сетей приносит абонентам извинения за неудобства.


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URL: https://www.vb.kg/422336
Теги:
отключение электроэнергии, Бишкек
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