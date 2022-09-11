12 сентября в некоторых районах Бишкека не будет света

12 сентября в некоторых районах Бишкека возможны перерывы в электроснабжении. Перечень участков техобслуживания назвало Чуйское предприятие электрических сетей.
Восточный район электросетей:
- 4 микрорайон, ж/д №32 с 9 часов 30 минут до 17 часов.
- 6 микрорайон, ж/д. №25-27,38-40 с 9 часов 30 минут до 18 часов.
- ж/м Ак-Тилек-2 с 9 часов 30 минут до 18 часов.
- ж/м Каинда (ул. Элебесова - пер. Дорожный) с 9 часов 30 минут до 18 часов.
Западный район электросетей:
- ул. Панфилова, ж/д.№2 с 9 до 17 часов.
- отрезки ул. Турусбекова, Шевченко, Пушкина с 9 до 17 часов.
- ул. Малдыбаева, Жаманбаева с 9 до 17 часов.
- отрезки ул. Челюскина, Гагарина, Матыева, Р.Люксембург, пер.Баррикадный, Иркутский, Верхний с 9 до 17 часов.
- ж/м Ак-Орго (ул. Ахунбаева, Курманжан-Датка, Акмоор, Гагарина, Кырк-Кыз, Огуз-Ата, Ашар) с 9 до 18 часов.
Северный район электросетей:
- ж/м Ак-Тилек, Ак-Тилек-2 (ул. Арычная, пер. Коллективный-2, Коллективный-3) с 9 до 18 часов.
- с. Нижняя Ала-Арча (ул.Новая, Тихая, Панфилова, Чагая, пер.Средний) с 9 до 18 часов.
- с. Маевка (ул. Ала-Арчинская, Арычная, Больничная, Восточная, Виноградная, Веселая, Молодой Гвардии, Саадаева, Сельская, Совхозная, Тулебердиева, Школьная, Южная, пер.Больничный) с 9 до 17 часов.
Чуйское предприятие электрических сетей приносит абонентам извинения за неудобства.