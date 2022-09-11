Последняя выходка Дмитрия Медведева заставила задуматься Казахстан?

Судя по всему, Москва находится на грани разрыва отношений с самыми ближайшими соседями и союзниками. Так, последняя выходка заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева заставила задуматься, пожалуй, самого близкого и последовательного союзника России – Казахстан, пишет издание Интергазета.

На протяжении последних нескольких лет представители российской элиты – депутаты, политологи, журналисты – позволяли себе высказываться в негативном ключе в адрес Казахстана. Дошло даже до заявлений, что у казахов никогда не было государственности. Другие не дает покоя вопрос принадлежности территорий северных областей Казахстана, где проживает большое количество этнических русских.

Вот и г-н Дмитрий Медведев решил поставить под сомнение законность нынешних границ с Казахстаном и суверенитет этой страны. В одной из социальных сетей он написал пост, в котором он, ко всему прочему, высказал претензии к казахстанским властям по поводу "инициативы по переселению внутри республики разных этнических групп", что можно "квалифицировать как геноцид русских", а также сделал вывод, что "пока в Казахстан не придут русские, порядка в нем не будет"

Правда, через некоторое время этот пост удалили, а помощник Медведева сообщил, что страницу замглавы Совбеза РФ в сети "Вконтакте" взломали.

Конечно, все ждали объяснения со стороны самого Дмитрия Анатольевича. Однако первые объяснения появились спустя только двое суток после выхода публикации. Чиновник повторил теорию о взломе его страницы и поспешил заверить Казахстан в своей искренней симпатии, назвав случившееся "информационной войной".

Казалось бы, конфликт исчерпан…

Но в Казахстане к данному факту отнеслись с большим подозрением и недоверием. Во-первых, как известно страницы в социальных сетях таких ответственных лиц, как заместитель председателя Совета безопасности очень хорошо защищаются и находятся под постоянным наблюдением спецслужб. Во- вторых, объяснение о взломе прозвучало из уст Медведева только спустя два дня после случившегося.

И, наконец, самый главный аргумент в пользу того, что появление записи не случайность и не пресловутая хакерская атака – это личность автора. Дмитрий Медведев известен своими бестактными, а порой и провокационными заявлениями. Несмотря на свое высокое положение во властных структурах страны, он был неоднократно замечен, мягко говоря, в недипломатических высказываниях в адрес соседей и партнеров России. В частности, в отношении Грузии и Казахстана. Особенно наглядно эта черта проявилась после начала военной операции на Украине, когда его претензии в адрес Киева стали напоминать речь дворовой "шпаны", выясняющей отношения со слабыми сверстниками.

Также в Казахстане еще помнят реакцию России на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о "квазигосударствах", сказанные им на Петербургском форуме относительно вопроса о признании так называемых республик Донбасса. Тогда Россия обрушила на Казахстан не только всю мощь своей пропагандистской машины, но и применила к своему партнеру по Евразийскому экономическому союзу совсем недружественный прием, перекрыв по выдуманной причине трубопровод КТК, по которому казахстанская нефть подается на Запад.

Таким образом, "благодаря" непродуманным высказываниям отдельных своих деятелей вроде Медведева Россия теряет своих последних сторонников на территории бывшего Советского Союза.