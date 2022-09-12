Продуктовый шоппинг и пустые кошельки

Государство предпринимает отчаянные попытки поддержать отечественного сельхозпроизводителя. Но, несмотря на это, продукты питания постоянно дорожают.

С начала года правительство профинансировало аграриев в общей сложности на 40 миллиардов сомов. В том числе 26 миллиардов были выделены на льготные кредиты фермерам. Кроме того, Министерство финансов на обеспечение продовольственной безопасности (по сути - на закупку импортных продуктов питания) предоставило бизнес–структурам 8,5 миллиарда долларов. Эти меры принесли эффект. В стране нет дефицита на основные виды продовольствия, но цены на них растут почти каждый месяц. Следовательно, власти прилагают недостаточно усилий для нормализации ситуации?

Согласно данным Государственного антимонопольного комитета, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в первом полугодии нынешнего года повысились в среднем на 12,5 процента.

Хлебобулочные изделия и крупы - на 17,5 процента (а в Нарынской области - даже на 23,7).

Килограмм баранины подскочил на 11,7 процента, говядины - на 3,5, конина - 8,5 процента. Здесь необходимо отметить, что в июле–августе цены на мясо увеличились более чем на 20 процентов. Так в эти месяцы стоимость говяжьей вырезки на некоторых столичных рынках доходила до 700 сомов.

Цены на молоко, сыр, яйца подпрыгнули на 5,3 процента. Но эта цифра сглаживает истинную ситуацию. Так, пакет кефира от одного очень известного производителя теперь стоит более 90 сомов, а год назад его цена не превышала 60 сомов.

Продолжают стабильно расти цены на растительное масло. В январе–июне 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года они выросли на 6,9 процента. Но и эта цифра вызывает большие сомнения. Если в прошлом году бутылка масла марки "Шедевр" стоила 130 сомов, то сейчас 170. Кстати, в Кербене и Караколе цена на этот продукт увеличилась до 200 сомов. Да уж, не зря статистиков называют фокусниками.

Но больше всего подорожал сахар - на 38 процентов. Фрукты по сравнению с прошлым годом - на 19,7 процента, овощи - на 6,5 процента.

Президент Садыр Жапаров справедливо говорил, что на рост цен влияет мировая конъюнктура. Во всем мире дорожают ГСМ, удобрения, семена, техника, да и стоимость импортного продовольствия "пухнет" как на дрожжах. А если к этому добавить, что Кыргызстан полностью обеспечивает себя только тремя основными продуктами питания из девяти, то все становится понятным.

Впрочем, объективные причины усугубляющейся ценовой реальности найти не трудно. Гораздо сложнее признаться в собственных ошибках и системных просчетах. Сейчас уже из "каждого утюга" звучат призывы к властям дотировать фермеров, а не предоставлять им кредиты. В срочном порядке необходимо создавать отраслевые производственные кластеры (объединения производителей сельхозпродукции, переработчиков, реализаторов сельхозпродукции). Но в первую очередь нужно заинтересовать производителей сельхозпродукции в реализации продовольствия на внутреннем рынке. Да, сейчас действует запрет на экспорт пшеницы, мяса и скота, но кто может дать гарантию, что поставлен мощный заслон контрабанде?

Впрочем, "первая ласточка" положительных перемен в сельском хозяйстве Кыргызстана все же скоро появится. Нашим свеклоперерабатывающим заводам будут выделены площади для выращивания сладких корнеплодов. Тесный союз аграриев и промышленников всегда приводил к хорошим результатам.