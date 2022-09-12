17 сентября в театре оперы и балета состоится премьера балета "Адам"

17 сентября в Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится премьера балета "Адам".

В эту субботу на Большой сцене главного театра страны ОБСЕ, АРТИС и общественное объединение "Студенты Кыргызстана за зеленую экономику" представляют новый спектакль. О чем же балет "Адам" (Человек)?

Авторы приглашают зрителей стать частью Великого Поворота. Научиться больше реагировать и открыться боли, которая накопилась за столетия эксплуатации человеком природы.

А вы замечали, что все формы жизни при умственном усложнении и развитии отбрасывают твердые покровы: хитиновые панцири, толстую кожу, а вместо этого развивают чуткие, тонкие и нежные органы чувств. Таким образом, живые системы, в том числе человек, с развитием все больше открываются миру, потокам энергии и информации, развивают способность реагировать. Все это для того, чтобы обеспечить как можно более чуткую ответную реакцию, наилучшую связь с сетью жизни и возможностью ее расширения. Может быть, в какой то момент нашего духовного созревания мы перестанем бояться страданий и откроемся им? Откроем себя мировой боли, которой накопилось огромное количество и от которой мы так старательно отгораживаем себя комфортом и технологиями? В какой то момент человек должен лицом к лицу столкнуться с неизвестным и болезненным, иначе из этой тьмы никогда не родится новое. Искусство научит реагировать, быть открытыми.

Балетмейстер спектакля - Алина Мамбеталиева. Режиссеры - Чагалдак Замирбеков и Алина Мамбеталиева. Художник - заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Юлдаш Нурматов. Художник по костюмам - Валентина Олейникова. Композитор - Камбар Календаров. Танцуют - артисты театра оперы и балета.

Начало в 19 часов.

Вход на спектакль свободный.