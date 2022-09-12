В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 12 по 15 сентября.
Бишкек
12 сентября
Ночь 10 … 12 °С День 23 … 25 °C
13 сентября
Ночь 9 … 11 °C День 24 … 26 °C
14 сентября
Ночь 11 … 13 °C День 26 … 28 °C
15 сентября
Ночь 14 … 16 °C День 29 … 31 °C
Чолпон-Ата
12 сентября
Ночь 8 … 10 °C День 18 … 20 °C
13 сентября
Ночь 6 … 8 °C День 19 … 21 °C
14 сентября
Ночь 7 … 9 °C День 20 … 22 °C
15 сентября
Ночь 11 … 13 °C День 23 … 25 °C
Джалал-Абад
12 сентября
Ночь 15 … 17 °C День 24 … 26 °C
13 сентября
Ночь 14 … 16 °C День 25 … 27 °C
14 сентября
Ночь 15 … 17 °C День 26 … 28 °C
15 сентября
Ночь 17 … 19 °C День 32 … 34 °C
По республике преимущественно без осадков, в отдельных районах возможен дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду.