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Президент Садыр Жапаров поздравил чемпиона мира Акжола Махмудова

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- Бактыгуль Акжолова
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Президент Садыр Жапаров на своей странице в соцсети поздравил Акжола Махмудова с победой на чемпионате мира по греко-римской борьбе.

"Акжол ты герой! Ты подарил интересную борьбу не только кыргызстанцам, но и любителям борьбы в целом и добился справедливой победы. Кыргызстанцы в восторге, их радости нет предела. Не секрет, что все ждут олимпийского золота. Это, наверное, и есть твоя главная цель в большом спорте. Желаю крепкого здоровья и спортивных успехов! Быть героем!" - пожелал глава государства.

Напомним, кыргызский борец Акжол Махмудов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе, который проходил в Сербии.


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URL: https://www.vb.kg/422348
Теги:
греко-римская борьба, президент, спорт, Садыр Жапаров
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