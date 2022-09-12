Президент Садыр Жапаров поздравил чемпиона мира Акжола Махмудова

Президент Садыр Жапаров на своей странице в соцсети поздравил Акжола Махмудова с победой на чемпионате мира по греко-римской борьбе.

"Акжол ты герой! Ты подарил интересную борьбу не только кыргызстанцам, но и любителям борьбы в целом и добился справедливой победы. Кыргызстанцы в восторге, их радости нет предела. Не секрет, что все ждут олимпийского золота. Это, наверное, и есть твоя главная цель в большом спорте. Желаю крепкого здоровья и спортивных успехов! Быть героем!" - пожелал глава государства.

Напомним, кыргызский борец Акжол Махмудов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе, который проходил в Сербии.