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Ребенок за рулем: ГУОБДД выявило автомобиль в Таласской области

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- Назгуль Абдыразакова
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В Таласской области сотрудники ГУОБДД выявили автомобиль, которым управляла девочка. Транспортное средство водворили на штрафстоянку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором девочка находится за рулем автомобиля. После распространения записи сотрудники ГУОБДД установили транспортное средство.

По данному факту составлены соответствующие протоколы о правонарушении.

В ГУОБДД призвали родителей не допускать детей к управлению автомобилями. В ведомстве подчеркнули, что передача управления ребенку создает реальную угрозу его жизни и здоровью, а также безопасности других участников дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/462127
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