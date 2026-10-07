Ребенок за рулем: ГУОБДД выявило автомобиль в Таласской области

В Таласской области сотрудники ГУОБДД выявили автомобиль, которым управляла девочка. Транспортное средство водворили на штрафстоянку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором девочка находится за рулем автомобиля. После распространения записи сотрудники ГУОБДД установили транспортное средство.

По данному факту составлены соответствующие протоколы о правонарушении.

В ГУОБДД призвали родителей не допускать детей к управлению автомобилями. В ведомстве подчеркнули, что передача управления ребенку создает реальную угрозу его жизни и здоровью, а также безопасности других участников дорожного движения.