Улучшена 4G LTE сеть от Мобильного оператора О! Итоги лета

Тестирование 5G в Кыргызстане идёт полным ходом. Работает пилотная зона в главном магазине O!Store в Бишкеке.

Однако сеть, которая сегодня обеспечивает более 99% населения страны мобильной связью и высокой скоростью передачи данных, – это именно 4G LTE от О!. Продолжая работу над её улучшением и оптимизацией, техническая команда О! подвела итоги лета. Введено в эксплуатацию и модернизировано несколько сотен базовых станций, проведены работы по оптимизации и улучшению ёмкости сети в более 200 населённых пунктах, где проживает более двух миллионов жителей.

Чуйская область: в городах Бишкек, Кара-Балта, Кант, в сёлах Военно-Антоновка, Новопокровка, Новопавловка, Новониколаевка, Чуй, Бирдик, Петровка, в жилмассивах "Ак-Ордо", "Ак-Бата", "Акыл-Ордо", на участке автодороги Бишкек-Ош в районе перевала "Тоо-Ашуу", Кой-Таш, Кюрпюльдек, Нижнечуйское, Сокулук, Ак-Жол, Алмалуу, Нижний Норус, Кировское, Кегети, Ленинское, Кашка-Суу, Орто-Суу, Алексеевка, на золоторудном комбинате "Алтын-Кен", Александровка, Чон-Арык, Саз, Тош-Булак, Онбир-Джылга, Маловодное, Тогуз-Булак, Ак-Бешим, пгт.Орловка, Кичи-Кемин, Панфиловское, Тамчы, в ущелье Чункурчак на территории одноимённой базы отдыха; Иссык-Кульская область: в городе Балыкчы, в сёлах Тамчы, Ананьево, Джаны-Арык, Кель-Тер, Ананьево, Рыбпункт, Покровская Пристань, Сары-Ой, Ичке-Джергез, Чырак, Джер-Уй, Ак-Сай, Михайловка, Дархан, Жениш, Бостери, Пионер, Оттук, Алкым, Кара-Талаа, Кара-Ой, Жон-Булак, Кызыл-Туу, Фрунзе и на территории комбината "Каджи-Сай"; Таласская область: в городе Талас, в сёлах Кызыл-Джылдыз, Бакай-Ата, Озгерюш, Чеч-Дебе, Арал, Кок-Ой, Кек-Токой, Джон-Арык, Кум-Арык, Кыргызстан, Бейшеке, Козучак; Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абад, Кара-Куль, Таш-Кумыр, Жалгыз-Жангак, в сёлах Чон-Багыш, Кёк-Таш, Орто-Суу, Джалгыз-Орюк, Уч-Булак, Ак-Тыт, Чат, Кызыл-Кёль, Боспиек, Баймундуз, Бешик-Джон, Гавриловка, Кашка-Терек, Саргата, Кызыл-Ураан, Ленинское, Качкынчы, Кызыл-Суу, Талаа-Булак, Мукур, Ит-Агар, Джангактуу-Булак, Кой-Таш, Джаны-Джол, Джерге-Тал, Нарын, Авлетим, Коргон, Байкашка-Терек, Кашка-Суу, Массы, им.Фрунзе, Казарман, Комсомол (Кара-Тектир), Шамалды-Сай, Первое Мая, Бюргендю, Ак-Терек, Жазы-Кечуу; Нарынская область: в городах Нарын и Кочкор-Ата, в сёлах Большевик, Байзак, Орто-Саз, Жылан-Арык, Ак-Моюн, Джаны-Арык, Кызырт, Саз, Кадыралы, Конорчок, Ак-Чий, Тугол-Сай, Телек; Ошская область: в городах Ош, Узген, в сёлах Кандава, Таш-Башат, Чечебай, Учкаптал, Туз-Бель, Кунгей, Каблан-Кёль, Кара-Жыгач, Курулуш, Арпатектир, (Крупское), Чон-Каракол, Первое Мая, Кан-Коргон, Бору-Токой, Кек-Арт, Желе-Добо, Кондук, Ой-Тал, Ничке-Суу, Терек-Суу, Буйга, Осоавиахим, Миязды, Аю-Тапан, Керкидан, Папан, Чычкан-Кол, Жар-Башы, Ак-Терек, Сары-Колот, Кыш-Абад, Коджо-Арык, Акчал, Ак-Чабуу, Учбай, Чегеден, Шоро-Башат, Учкаптал, Туз-Бель, Курбан-Кара, Монок, Тээке, Жылкелди, Кашгар-Кыштак, Нариман, Ачы, Бешмойнок, Асанчек, Ятан, Осор, Бель, Шанкол, Шоро-Башат, Курбу-Таш, Куршаб, Джапалак; Баткенская область: в сёлах Беджей, Эски-Оочу, Кайрагач, Алга, Мин-Чынар, Чаувай, Дархум.

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