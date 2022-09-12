Корни растений стали причиной засора водопровода

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщает, что для нормализации водоснабжения абонентам, проживающим по улице Интергельпо №№ 22, 24, 26, бригада службы водоснабжения ПЭУ "Бишкекводоканал" работала целый день.

Причина засора – корни растений. Из водопроводной трубы диаметром 50 миллиметров были извлечены корни растений длиной 3 метра.

Для того чтобы определить место засора и устранить его, специалистам водоканала пришлось капать в трех местах, так как водопроводные и канализационные трубы проходят под землей.

Работа была завершена в ночное время суток.