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Корни растений стали причиной засора водопровода

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба мэрии Бишкека сообщает, что для нормализации водоснабжения абонентам, проживающим по улице Интергельпо №№ 22, 24, 26, бригада службы водоснабжения ПЭУ "Бишкекводоканал" работала целый день.

Причина засора – корни растений. Из водопроводной трубы диаметром 50 миллиметров были извлечены корни растений длиной 3 метра.

Для того чтобы определить место засора и устранить его, специалистам водоканала пришлось капать в трех местах, так как водопроводные и канализационные трубы проходят под землей.

Работа была завершена в ночное время суток.


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URL: https://www.vb.kg/422350
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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