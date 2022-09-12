Бакетаев: Сегодня необходим дипломатический опыт Жээнбека Кулубаева

Политолог Бакыт Бакетаев поделился своими впечатлениями от встречи с министром иностранных дел КР Жээнбеком Кулубаевым. По его словам, глава МИД впервые встретился с экспертным сообществом.

"Самая сакральная и сложная работа в правительстве - это работа МИД. Не понаслышке знаю о деятельности министерства, так как поработал в этой сфере с 90-х годов и был у истоков создания межпарламентских и международных связей независимого Кыргызстана. Могу уверенно сказать, что за последние 30 лет это первый глава МИД, кто лично встретился с экспертным сообществом страны, с так называемыми свободными радикалами. Да ещё и по собственной инициативе.

Хотя Адахан Кимсанбаевич Мадумаров запрещает говорить "за последние 30 лет", я точно здесь могу сказать: "Впервые за 30 лет".

У нас состоялся откровенный обмен мнениями о состоянии кыргызской внешней политики. В ходе дискуссии министр дал исчерпывающую информацию о приоритетных направлениях внешней политики и подводных камнях в современной геополитической архитектуре. Скажу честно: многие наши радикальные взгляды столкнулись с железной, выверенной, логически аргументированной позицией министра.

Естественно, мы, не обладая некой "сакральной" информацией о геополитических тонкостях, опираемся на мнения, блуждающие на просторах Интернета и среди народа. Наши радикализм, легкость мышления и стремление рубить с плеча могут нанести серьёзный ущерб позициям республики, его авторитету и самоидентификации как страны демократии, свободы и прав человека.

Наблюдая за работой наших министров иностранных дел за последние 30 лет, могу разделить их на три категории: те, кто сеет, взращивает и снимает урожай. К примеру, бывший министр Руслан Казакбаев - это кризис-менеджер. Он талантливый специалист по восстановлению нарушенных международных отношений нашей страны в постреволюционные периоды. Считаю очень верным его назначение на пост после революций 2010 и 2020 годов. Никто не справился бы лучше с задачей восстановления имиджа нашей страны как субъекта международного права. Далее позвольте перейти на язык метафор. Если сравнить работу МИД с сельским хозяйством, Руслан Айтбаевич как бы перепахивал заново наше международное поле межгосударственных отношений и сеял на нём зёрна.

В настоящее время необходим многолетний дипломатический опыт Жээнбека Кулубаева. Ему выпало это вспаханное поле, образно говоря, удобрять, обрабатывать пестицидами-гербицидами, обеспечить его охрану и условия для получения богатого урожая.

Для сбора урожая у нас есть карьерные дипломаты, которые могут без больших потерь наполнить урожаем закрома родины. Например, Аскар Айтматов. В качестве дипломата он умудрился одновременно разместить авиабазы США Ганси близ аэропорта "Манас" и российскую в Канте на расстоянии 20 км друг от друга. Подобного не было и нет ни в одном государстве мира.

Повторюсь, в настоящее время действующий глава МИД Жээнбек Молдоканович находится в процессе выращивания урожая.

В соцсетях некоторые "знатоки" международных отношений советуют Кулубаеву уже начать сбор урожая, предлагают то добавить химических удобрений или органику, то залить всё водой... При этом не понимая, что могут отравить весь урожай этим химикатами либо вызвать эрозию почвы. Сейчас очень сложные погодные условия в современном геополитическом мире: то засуха, то ливни, то заморозки. Поэтому считаю весьма верным назначение Кулубаева именно на данном конкретном этапе.

Возвратимся к нашей встрече в дипведомстве. На мой вопрос, почему МИД не может разобраться с положением на казахской таможне, где наши большегрузы подолгу простаивают на границе, он рассказал незамысловатую историю. Будучи в Казахстане, он встречался с руководством таможни РК, где поднял этот вопрос. Ему в онлайн-режиме показали пост таможенного контроля и предложили посмотреть вместе первый на очереди большегруз. Там было видно, как на одной из фур передние ряды кузова были загружены птицей, а в глубине располагались коробки с электроникой и другими товарами. Поэтому этот вопрос не такой простой, как может показаться. Далее норму растаможки наша сторона меняет периодически, а казахи узнают об этом по истечении времени, и это создаёт дополнительные сложности. Идет некая игра на таможне. Кроме этого, есть ещё немало нюансов.

Также глава МИД рассказал о ситуации с нашими трудовыми мигрантами в России. Отношение к гастарбайтерам из Центральной Азии там абсолютно одинаковое. Просто некоторые блогеры дезинформируют блогосферу. В России очень большая проблема с налогообложением мигрантов. Естественно, здесь уже соответствующие органы должны работать. Кроме того, среди мигрантов распространилось много криминальных элементов, в связи с чем на правоохранительные органы РФ ложится дополнительная нагрузка. Некоторые политологи связывают определённое ужесточение требований к соотечественникам с нашей нейтральной позицией по ситуации на Украине. Они считают, что Кыргызстану необходимо занять открытую пророссийскую позицию. Как это делал я в свое время в порыве эмоций после разговоров с мигрантами, которые ко мне обращались.

Еще много какой "сакральной" информации мы услышали, которой мы не можем делиться и не должны публиковать её в открытом медиапространстве, дабы не нарушить текущий дипломатический процесс.

Также я затронул тему подбора кадров в качестве послов, которая больше опирается на политическую волю президента. На что министр ответил, что у нас есть кадровые карьерные дипломаты, которые плотно работают с этими назначенцами. Поэтому я хотел бы пожелать нашим политическим назначенцам хорошего отдыха. Пусть они в стране назначения почаще посещают музеи, театры, туристические места и достопримечательности, а работать должны всё же профессиональные дипломаты", - рассказал политолог Бакыт Бакетаев