На территории школ высадили цветы и хвойные растения

Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" завершили благоустройство прилегающей территории школ №10 и школы в жилом массиве "Алтын-Ордо".

На этот раз под волшебную лейку озеленителей попала средняя образовательная школа № 76. На данный момент зеленхозовцы завершили посев семян газонной травы и уже начали первые посадки. Так, у центрального входа в школу появятся 20 можжевельников и 3 тысячи однолетних цветов. Небольшие клумбы будет украшать газон с хвойными растениями.

Над озеленением территории данной школы трудились 12 рабочих предприятия по Свердловскому району и 3 цветочниц столичной оранжереи №1.

Хвойные растения, посаженные на прилегающей территории новых школ, имеют закрытую корневую систему, что позволяет производить их посадку в любое время года. После посадки растения тщательно напитали водой и дали специальную подкормку.