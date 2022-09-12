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На территории школ высадили цветы и хвойные растения

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" завершили благоустройство прилегающей территории школ №10 и школы в жилом массиве "Алтын-Ордо".

На этот раз под волшебную лейку озеленителей попала средняя образовательная школа № 76. На данный момент зеленхозовцы завершили посев семян газонной травы и уже начали первые посадки. Так, у центрального входа в школу появятся 20 можжевельников и 3 тысячи однолетних цветов. Небольшие клумбы будет украшать газон с хвойными растениями.

Над озеленением территории данной школы трудились 12 рабочих предприятия по Свердловскому району и 3 цветочниц столичной оранжереи №1.

Хвойные растения, посаженные на прилегающей территории новых школ, имеют закрытую корневую систему, что позволяет производить их посадку в любое время года. После посадки растения тщательно напитали водой и дали специальную подкормку.


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URL: https://www.vb.kg/422353
Теги:
мэрия, озеленение, школа, Бишкек
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