Стильно, модно, молодежно: в Каджи-Сае раскрасили памятник Владимиру Ленину

Директор Института сейсмологии Канат Абрахматов на своей странице в социальной сети разместил фото с раскрашенным памятником Владимиру Ленину в селе Каджисай.

"Решил посетить отчий дом. Прогулялся по поселку, заглянул в сторону клуба. Увидев его, слегка прифигел! Клуб превратился в супермаркет, а Ленин В.И. превратился в модного человека, в кашемировом пальто! Испытал легкий шок - недоумение, горечь, смех и слезы! Как, кто, зачем? Оказалось, что здесь снимают какой-то фильм. Надо будет посмотреть!")) - написал он.

На снимках видно, что вождю мирового пролетариата покрасили одежду в яркие цвета, а также "освежили" черты лица, бороду и усы.