Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 82.67 - 83.67

Стильно, модно, молодежно: в Каджи-Сае раскрасили памятник Владимиру Ленину

1023  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Директор Института сейсмологии Канат Абрахматов на своей странице в социальной сети разместил фото с раскрашенным памятником Владимиру Ленину в селе Каджисай.

"Решил посетить отчий дом. Прогулялся по поселку, заглянул в сторону клуба. Увидев его, слегка прифигел! Клуб превратился в супермаркет, а Ленин В.И. превратился в модного человека, в кашемировом пальто! Испытал легкий шок - недоумение, горечь, смех и слезы! Как, кто, зачем? Оказалось, что здесь снимают какой-то фильм. Надо будет посмотреть!")) - написал он.

На снимках видно, что вождю мирового пролетариата покрасили одежду в яркие цвета, а также "освежили" черты лица, бороду и усы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422363
Теги:
Кыргызстан, Канатбек Абдрахматов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  