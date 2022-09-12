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В Сокулукском районе задержан иностранец за кражу денег на борту самолета

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- Жан Алиев
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В ОВД Сокулукского района с заявлением обратился гражданин России П.И. о принятии мер в отношении неизвестных, которые в период времени с 6 по 7 сентября 2022 года, находясь на борту самолета рейса Стамбул - Бишкек, похитили деньги в сумме 6700 долларов.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Сокулукского района и возбуждено уголовное дело по признакам статьи 205 ("Кража") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий лицо, совершившее преступление, установлено, им оказался гражданин КНР З.Х., 1984 года рождения, который, согласно требованию статьи 96 УПК КР, задержан, водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/422364
Теги:
кража, Сокулукский район, Кыргызстан
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