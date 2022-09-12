В Кыргызской национальной филармонии пройдет фестиваль JAPAN FEST

17 сентября в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова пройдет фестиваль JAPAN FEST, посвященный 30-летию со дня установления дипломатических отношений между Японией и Кыргызской Республикой. Об этом сообщает Кыргызско-Японский центр человеческого развития.

Организаторами этого мероприятия являются Кыргызско-Японский центр человеческого развития (KRJC) совместно с общественным фондом "Жапон-Кыргыз Биримдиги" при поддержке посольства Японии в Кыргызской Республики.

JAPAN FEST в честь знаковой годовщины будет проходить в стенах филармонии с 14 до 17 часов. Здесь японские и кыргызские компании установят стенды, рассказывающие о Стране восходящего солнца.

А в 18 часов в Большом зале филармонии начнется традиционный ежегодный концерт JAPAN DAY. Посольство Японии пригласило известную японскую группу барабанщиков тайко "ЦАЙ" и группу исполнителей на традиционных музыкальных инструментах сямисэн "БАЙСЁ". Также в этот вечер выступит и популярная группа "ООЭДОДАЙКО".

Вход на концерт свободный.