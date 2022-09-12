Садыр Жапаров ознакомился с деятельностью маслоперерабатывающего завода

Президент Садыр Жапаров сегодня, 12 сентября, в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область посетил ОсОО "Маслоперерабатывающий завод Жалал-Абад".

Главу государства проинформировали о деятельности завода по производству растительного масла, рассказали об итогах работы предприятия за текущий год.

Маслоперерабатывающий завод долгие годы простаивал. Осенью 2021 года был начат ремонт и восстановление предприятия. В марте текущего года завод начал свою работу. С периода март по сентябрь 2022 года на предприятии было произведено 900 тонн масла. Для производства масла используется зарубежное сырье.

На сегодняшний день завод использует только 40% своей мощности. Также компания планирует запустить в работу хлопко-перерабатывающий завод.

Садыр Жапаров отметил, что маслоперерабатывающий завод имеет высокий экспортный потенциал и обратил особое внимание на вопрос использования местного сырья при производстве растительного масла, модернизации завода и повышения качества производимой продукции.

Он подчеркнул важность работы таких заводов для обеспечения продовольственной безопасности страны, поэтому государство будет поддерживать подобные предприятия.

Президент Садыр Жапаров поручил соответствующим государственным органам оказать поддержку представителям ОсОО "Маслоперерабатывающий завод Жалал-Абад" для своевременного решения вопросов относительно работы и модернизации предприятия.